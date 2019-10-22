Разведение войск у Золотого и Петровского: хронология неотвода ►

ОТВД проанализировало, что происходит в Золотом и Петровском, в районе которых должно пройти разведение войск со стороны украинской армии и боевиков, а также почему отвод сил до сих пор не произошел.
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