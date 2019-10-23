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Зеленский призвал членов комитета финансов пройти детектор лжи

23 октября 2019, 12:36

Зеленский призвал членов комитета финансов пройти детектор лжи

Президент Владимир Зеленский убежден, что пройти проверку на полиграфе должны все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

«Считаю, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи», — написал он в Facebook.

По словам президента, если этой проверкой будет установлена «хотя бы малейшая вероятность» того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, то «этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы».

«Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и дать ответы — какими бы горькими они были, — подчеркнул он.

По словам Зеленского, он в курсе всех событий и держит руку на пульсе. «И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции [«Слуга народа»] или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины», — добавил он.

Зеленский подчеркнул, что также должен пройти полиграф и депутат, который вел «сомнительную переписку» относительно «решения вопросов». Речь о нардепе от «Слуги народа» Вячеславе Медянике, который на заседании Рады обсуждал в телефонной переписке, как решить вопрос с прокурорами.

Глава государства заверил, что если подозрения оправдаются — то «мы с такими депутатами попрощаемся». «Механизм, по-моему, прост и прозрачен. А потому — намного лучше, чем выяснение отношений через социальные сети и телеграмм-каналы», — резюмировал Зеленский.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский
Организации
Верховная Рада Украины Слуга народа

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