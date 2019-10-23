Зеленский сообщил о подготовке к разведению у Золотого и Петровского

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского на Донбассе.



«Сейчас есть подготовительные моменты к разведению в Петровском и Золотом», — сказал он в интервью «Сегодня».



Зеленский отметил, что там разведение не происходит из-за нарушения «режима тишины», но при этом считает, «что все обязательно произойдет, и следующим шагом будет встреча в нормандском формате».



Президент отметил, что не знает о других условиях России для саммита, кроме согласования «формулы Штайнмайера» и разведения на трех участках (Станица Луганская, Золотое, Петровское).

По итогам встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Японии Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы «нормандской четверки», и ожидает, что саммит в этом формате состоится в ближайшее время.



В ответ Кремль заявил, что не видит, чтобы украинская власть предпринимала необходимые шаги для проведения саммита в «нормандском формате».