Депутат «Слуги народа» поговорил с Пушилиным в эфире российского канала

Фото: Первый канал / YouTube

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко по видеосвязи из Киева выступил в программе «Большая игра» на российском государственном Первом канале. Запись шоу была опубликована в понедельник.



Также в эфир программы из Донецка включился глава группировки «ДНР» Денис Пушилин. Между ним и депутатом украинской провластной политсилы произошел спор. Пушилин призвал не выставлять Россию стороной конфликта и возмутился из-за того, что украинская власть «считается с радикальным меньшинством».



Шевченко ответил, что риторика Пушилина «ни чем не отличается от риторики наших радикалов и националистов». «Давайте находить общий язык», — подчеркнул депутат от «Слуги народа» и призвал искать компромиссы.



Шевченко также попытался указать на российскую агрессию, на что ведущие шоу начали отрицать присутствие российских войск на Донбассе.



У себя в Facebook Шевченко написал, что сознательно согласился поучаствовать в программе на российском канале. «Да, я считаю, что нужно ходить, говорить, доказывать и отстаивать позицию по восстановлению мира в Украине, даже на российское телевидение. Ради того, чтобы наши украинские бойцы не продолжали погибать ежедневно и их матери увидели живыми, чтобы в нашу Украину пришел мир», — подчеркнул он.





Нардеп добавил, что считает украинскую армию «мощным и несокрушимым щитом, а захват Крыма «самой большой и роковой ошибкой России».



Он отметил, что в эфире выступал для жителей неподконтрольной территории Донбасса.



«Да, я считаю, что миллионы, которые живут по ту сторону разграничения — украинцы и именно к ним было мое обращение к мирным жителям Донбасса. К тем, кто понимает — Украина будет единой», — подчеркнул он.



Выразил уверенность, что хоть российские медийщики и вырезали часть его слов, но ему все равно удалось «объяснить многим, и в России в том числе, с Украиной не получится разговаривать методом ультиматумов, этого не будет никогда».



По его словам, компромиссы и переговоры неизбежны. «Чем быстрее начнется этот процесс, тем быстрее Украина перейдет к мирной жизни. И для России это единственный шанс установить отношения с Украиной. Этот шанс очень хрупкий. Это сегодня главная задача для всех нас», — резюмировал депутат.

Первый замглавы фракции «Слуга народа» Александра Корниенко заявил, что коллеги не рекомендовали Шевченко общаться с российским телеканалом.



«Был ли у нас запрет на уровне фракции с кем-то общаться или не общаться? Не был. Была ли рекомендация Евгению не общаться с этим каналом? Была. Он спрашивал, мы сказали свою позицию, что лучше этого не делать», — сказал Корниенко во время брифинга в Киеве.



По его словам, в понедельник «Слуга народа» будет решать, что делать в этой ситуации дальше. Корниенко уточнил, что фракция не может лишить Шевченко мандата, потому что он был избран по мажоритарному округу.