Ученые от «ДНР» займутся поиском причин подземных толчков в Макеевке

Группировка «ДНР» создаст рабочую группу, которая займется выяснением причин подземных толчков, наблюдаемых в одном из районов Макеевки. Об этом сообщает сепаратистский ресурс «ДАН» со ссылкой на «республиканский институт», который функционирует на базе Государственного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института горной геологии, геомеханики и маркшейдерского дела НАН Украины.



«На базе РАНИМИ будет создана рабочая группа по установлению природы негативных динамических явлений в зоне ведения работ шахты "Калиновская-Восточная" государственного предприятия "Макеевуголь"», — отметил собеседник.



Отмечается, что состав группы будет определен в ближайшие дни. Предполагается, что в нее войдут ученые, в частности геологи, а также специалисты угольной промышленности, «чиновники ДНР».



Группу создадут из-за жалоб макеевчан на подземные толчки, похожие на землетрясения. Указанные явления периодически происходят на территории Советского района города. Также известно о ряде повреждений домов поселка Объединенный, который находится в этом районе Макеевки. В частности, жители поселка жаловались на бездейсвие «властей ДНР».