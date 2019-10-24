СМИ: В ГПУ обсуждался вопрос о вручении подозрения Богдану

Управление спецрасследований Генпрокуратуры рассматривает вопрос о вручении подозрения руководителю Офиса президента Андрею Богдану. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на источник в ГПУ.



«В понедельник (21 октября) в Управлении спецрасследований обсуждался вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении Богдану», — сказал он.



Подозрение касается периода, когда Богдан работал в Правительстве Николая Азарова.



Так, по мнению следствия, он способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны России.



Это было сделано для привлечения к уголовной ответственности экс-главы «ЕЭСУ» и лидера партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина» Юлии Тимошенко.



Богдан готовил юридические материалы Кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении.