Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Судно «Норд» снова выставят на аукцион

24 октября 2019, 17:10

Судно «Норд» снова выставят на аукцион

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных или других преступлений (АРМА), которое занимается продажей керченского сейнера «Норд» снова планирует выставить судно на аукцион. Об этом со ссылкой на АРМА пишет «Крым.Реалии».

Сообщается, что три предыдущих аукциона не состоялись, поэтому АРМА направила запросы в морские учебные заведения с предложением использовать сейнер, то есть судно для лова рыбы, в научных целях. Однако никаких ответов агентство пока не получило.

«Учитывая требованиям законодательства, актив [сейнер "Норд"] был передан другой электронной площадке для реализации», – говорится в ответе агентства.

При этом, в АРМА предположили, что продажа судна может быть затруднена из-за уголовного ареста.

«После покупки данного имущества новый собственник должен обратиться в суд с ходатайством об отмене ареста. Временные рамки этой процедуры тяжело спрогнозировать, они зависят от готовности и позиции прокурора и следственного судьи», – сообщили в АРМА.

25 марта 2018 года в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель «Норд», приписанное к одному из портов оккупированной АР Крым, под флагом РФ.

ТЕМЫ

Прочее
Норд
Организации
Арма
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:12
Штаб: Двое гражданских ранены при обстреле боевиками подконтрольной им жд-станции
16:08
«ДНР» не может исследовать часть материала неопознанных погибших — нет оборудования
14:18
Ученые от «ДНР» займутся поиском причин подземных толчков в Макеевке
13:29
Боевики установили новые мины недалеко от Донецка
12:13
ЕС призвал боевиков освободить Асеева
11:30
Россия отправила «гумконвой» для «Л-ДНР». Предыдущий был на прошлой неделе
11:07
Из реки в центре Донецка достали мертвого мужчину
09:05
Красный Крест направил в Донецк 232 тонны гуманитарной помощи
08:59
Боевики не разрешили ОБСЕ вести наблюдение на границе с Россией
00:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:35
Суд отпустил участника «ЛНР», выведенного из Луганска сотрудниками СБУ
15:46
Пушилин внезапно упрекнул «чиновников ДНР» за формальное отношение к людям
14:39
Глава комитета Рады: Невыплата пенсий в оккупации — это кража
10:13
На территории шахты в Макеевке произошел пожар
09:58
В ОБСЕ призвали освободить Асеева и Галазюка
все новости
17:38
МИД: Украина готова к переговорам о восстановлении своего суверенитета над Крымом в любом формате
17:16
Прокурор Кулик не сдал тест для перехода в Офис генпрокурора
17:10
Судно «Норд» снова выставят на аукцион
16:49
В Генпрокуратуре отрицают подготовку ко вручению подозрения Богдану
16:12
Штаб: Двое гражданских ранены при обстреле боевиками подконтрольной им жд-станции
16:08
«ДНР» не может исследовать часть материала неопознанных погибших — нет оборудования
15:22
«Рейтинг»: Украинцы доверяют Зеленскому больше, чем церкви
15:21
СМИ: В ГПУ обсуждался вопрос о вручении подозрения Богдану
14:45
Шокин обратился в ЕСПЧ из-за увольнения с должности генпрокурора
14:18
Ученые от «ДНР» займутся поиском причин подземных толчков в Макеевке
13:41
Украина будет признавать справки о рождении и смерти, выданные на неподконтрольном Донбассе
13:29
Боевики установили новые мины недалеко от Донецка
12:56
ЕСПЧ частично удовлетворил иск Нели Штепы против Украины
12:20
В прифронтовом поселке на Донбассе 5 лет живут без света. Жительница записала обращение Зеленскому
12:13
ЕС призвал боевиков освободить Асеева
все новости
ВИДЕО
В прифронтовом поселке на Донбассе 5 лет живут без света. Жительница записала обращение Зеленскому
24 октября, 12:20
Депутат «Слуги народа» поговорил с Пушилиным в эфире российского канала
24 октября, 09:52
Мирный план Зеленского: что ждет «ДНР»? ►
20 октября, 09:25
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция