Судно «Норд» снова выставят на аукцион

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных или других преступлений (АРМА), которое занимается продажей керченского сейнера «Норд» снова планирует выставить судно на аукцион. Об этом со ссылкой на АРМА пишет «Крым.Реалии».



Сообщается, что три предыдущих аукциона не состоялись, поэтому АРМА направила запросы в морские учебные заведения с предложением использовать сейнер, то есть судно для лова рыбы, в научных целях. Однако никаких ответов агентство пока не получило.



«Учитывая требованиям законодательства, актив [сейнер "Норд"] был передан другой электронной площадке для реализации», – говорится в ответе агентства.



При этом, в АРМА предположили, что продажа судна может быть затруднена из-за уголовного ареста.



«После покупки данного имущества новый собственник должен обратиться в суд с ходатайством об отмене ареста. Временные рамки этой процедуры тяжело спрогнозировать, они зависят от готовности и позиции прокурора и следственного судьи», – сообщили в АРМА.



25 марта 2018 года в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель «Норд», приписанное к одному из портов оккупированной АР Крым, под флагом РФ.