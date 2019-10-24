В СБУ назвали количество удерживаемых боевиками украинцев

Служба безопасности Украины обнародовала новые данные о количестве украинцев, удерживаемых боевиками на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает «Радио Свобода».



На данный момент незаконно лишены свободы 245 человек, хотя по состоянию на 17 октября их было 240. Еще 257 украинцев считаются пропавшими без вести.



В СБУ подчеркивают, что работа по обмену удерживаемыми лицами продолжится.



«Соответствующие предложения по данному вопросу регулярно подаются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и проработку с привлеченными в рамках Минского формата международными гуманитарными организациями. Работа по указанному направлению продолжается», - отмечают в спецслужбе.



В то же время в спецслужбе не ответили на вопрос о том, сформирован ли список лиц для обмена с боевиками.