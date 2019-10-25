По утверждению МОН, главная цель опорных школ — дать детям равные возможности получить качественное, конкурентноспособное образование. В сельской местности учится приблизительно треть украинских детей, и в то же время, именно у выпускников сельских школ самые плохие результаты ВНО. Наличие опорных школ, современное оснащение и продвинутая система обучения - призваны решить эту проблему.



Сейчас в Украине 178 опорных школ. Больше всего таких школ во Львовской (24), Киевской (23) и Кировоградской (23) области. В Закарпатской области пока не создано ни одной опорной школы.



Как выглядят опорные школы Донбасса – в сюжете ОТВД: