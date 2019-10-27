В Донецке подорвана вышка мобильного оператора

Утром в Донецке была взорвана одна из вышек компании «Феникс», подконтрольной «ДНР». В группировке называют произошедшее диверсией.

«В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов «Феникс» в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи», - говорится в сообщении «минсвязи ДНР».

Напомним, группировка «ДНР» обустроила свои средства связи на базах украинских телекоммуникационных компаний, среди которых «Киевстар».



Telegram-канал Inside Donetsk сообщает, что в результате взрыва ударной волной была повреждена лишь часть оборудования. На месте работают специалисты.