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В Донецке подорвана вышка мобильного оператора

27 октября 2019, 13:50

В Донецке подорвана вышка мобильного оператора

Утром в Донецке была взорвана одна из вышек компании «Феникс», подконтрольной «ДНР». В группировке называют произошедшее диверсией.

«В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов «Феникс» в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи», - говорится в сообщении «минсвязи ДНР».

Напомним, группировка «ДНР» обустроила свои средства связи на базах украинских телекоммуникационных компаний, среди которых «Киевстар».

Telegram-канал Inside Donetsk сообщает, что в результате взрыва ударной волной была повреждена лишь часть оборудования. На месте работают специалисты.

ТЕМЫ

Организации
ДНР Феникс
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Взрыв

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