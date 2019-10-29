Сегодня стороны снова попробуют согласовать отвод войск на Донбассе

Сегодня в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы, на котором стороны вновь попробуют согласовать график разведения войск на участках в Петровском и Золотом на Донбассе.



Еще 1 октября в ТКГ был согласован план разведения войск, которое должно было начаться 7 октября. Однако разведение до сих пор не состоялось. Украинская сторона отмечала, что для начала разведения необходим семидневный режим прекращения огня на участках разведения.



Предыдущая попытка согласовать график разведения сил и средств состоялась в Минске 15 октября.



Процесс разведения предполагает зеркальный отвод войск украинской стороной и боевиками на 2 километра от условной линии. Далее производится разминирование и демонтаж фортификационных сооружений. Все это проводится под наблюдением миссии ОБСЕ. На весь процесс разведения дается 30 суток.

В случае успешной операции ТКГ может согласовать еще четыре пилотных участка разведения: Саханка, Кумачово, Кальмиусское, Новоазовск.

Разведение войск у Петровского и Золотого является основным условием для проведения встреси лидеров «Нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия).