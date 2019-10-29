Богдан: Наша миролюбивая позиция рассчитана на россиян

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан говорит, что позиция Украины относительно ситуации в Донбассе рассчитана не только на международную среду, но и на граждан России. Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».



Богдан не считает, что Украина в чем-то уступила или потеряла какие-то международные позиции:



«Нет, совершенно не кажется. Мы можем говорить, опять же, до бесконечности. Но результат, и этот результат поддерживает львиная доля граждан Украины», — заявил он.



По словам руководителя ОПГ, Украина «абсолютно ничего не потеряла, проведя обмен пленными, только показала адекватность руководства».



«Мы объединили Украину вокруг этой идеи и все-таки освободили наших граждан. И это очень важно, чтобы наши воины видели, что их там не бросают в плену, если что-то случается, а государство будет до последнего сражаться, чтобы их освободить. Это сильный месседж», — считает Богдан.



По его мнению, с «формулой Штайнмайера» есть движение к миру, которое власть демонстрирует публично: и для Украины, и для внешнего мира.



«И противоположной стороне, России, нужно как-то отвечать, потому что позиция "я ничего не слышу, я ничего не вижу" не воспринимается средой даже внутри России. И вообще надо понимать, что наши активные действия, наша миролюбивая позиция рассчитана не только на международную среду. Она рассчитана на граждан России», — пояснил руководитель ОПУ.



Богдан считает: чтобы изменить ситуацию, нужно переключаться на ментальность россиян.



«Они через свои средства массовой информации накручены очень враждебно по отношению к Украине, считают нас какой-то негативной нацией, националистами. И в позиции, когда мы открыты, мы хотим и идем навстречу, а Россия, руководство России упирается, и аргументации, почему это происходит, нет — с той стороны уже начнутся вопросы: а почему мы ведем себя неадекватно?», — говорит он.