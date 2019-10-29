Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Мариуполе открылся Проектный офис ЕС

29 октября 2019, 17:41

В Мариуполе открылся Проектный офис ЕС

В Мариуполе Донецкой области открылся Проектный офис ЕС, который займется реализацией программ по децентрализации и борьбы с коррупцией. Открытие произошло при участии президента Владимира Зеленского.

«Обе программы имеют большое значение для развития бизнеса и привлечения инвестиций», — цитирует слова Зеленского пресс-служба Офиса президента.

Президент отметил, что Проектный офис — небольшая часть помощи ЕС для Украины и восточных регионов, которые больше всего страдают от вооруженного конфликта.

По его словам, в целом поддержка ЕС уже достигла 15 млрд евро.

ТЕМЫ

Места
Мариуполь
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:03
В «ДНР» отрицают, что подземные толчки в Макеевке связаны с незаконной добычей угля
10:07
Сегодня стороны снова попробуют согласовать отвод войск на Донбассе
09:10
«ЛНР» убрала синий контейнер с моста в Станице Луганской. Из-за него были споры
08:24
ОБСЕ: Боевик открыл огонь, чтобы остановить машину на блокпосте под Донецком
22:23
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
12:10
В Макеевке, похоже, нашли причину подземных толчков. «ДНР» о ней знала с самого начала, но умалчивает
21:59
Приезд Зеленского на линию фронта, пауза в подготовке к саммиту «четверки» и приговор Асееву. Главное за неделю
16:54
За подрывом вышки в Донецке последовал ультиматум. В сети появилось видео
13:50
В Донецке подорвана вышка мобильного оператора
11:53
Двое мужчин были ранены под луганским селом
11:28
Донецк и Луганск снова не перевели часы
10:14
«ЛНР»: В Алчевске возле жилого дома произошел взрыв
09:50
«ЛНР»: В гибели ребенка под колесами авто подозревали сына бывшего «мэра», но оправдали
20:58
Что Путин готовит для «ДНР». Чем ответит Зеленский ►
13:45
Школа в Михайловке вновь оказалась под обстрелом
все новости
17:55
Посол ОБСЕ не стал называть конкретную дату отвода войск в Петровском
17:41
В Мариуполе открылся Проектный офис ЕС
17:34
Кучма рассчитывает на согласование в «нормандском формате» дорожной карты по Донбассу
17:26
Ярославский готов вложить $100 миллионов в строительство нового аэропорта в Донецке
17:03
В «ДНР» отрицают, что подземные толчки в Макеевке связаны с незаконной добычей угля
16:46
Аваков: Ветераны «Азова» находятся в Золотом, ничего не нарушая
15:52
Богдан: Наша миролюбивая позиция рассчитана на россиян
15:31
Зеленский сказал ветеранам «Азова», что готов к диалогу
14:55
Прилепин не исключает выдвижения в Госдуму РФ
14:46
Помощник Путина назвал разведение войск у Золотого хорошей новостью
13:55
«Прекрасно»: Зеленский отреагировал на разведение войск у Золотого
13:37
СМИ: У департамента ГПУ по делам Майдана новый руководитель
13:04
Штаб ООС и «ЛНР» подтвердили начало разведения войск у Золотого
12:47
Кабмин и операторы подписали меморандум о покрытии всей Украины мобильным интернетом
12:18
Зеленский в Мариуполе сравнил Украину с Apple и Армстронгом
все новости
ВИДЕО
Аваков: Ветераны «Азова» находятся в Золотом, ничего не нарушая
29 октября, 16:46
Зеленский сказал ветеранам «Азова», что готов к диалогу
29 октября, 15:31
«Прекрасно»: Зеленский отреагировал на разведение войск у Золотого
29 октября, 13:55
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция