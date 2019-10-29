Сайдик анонсировал подготовку большого обмена удерживаемыми

В Минске гуманитарная рабочая группа трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины продолжила дискуссию по обмену пленными. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.



По словам Сайдика, идет очень серьезная работа, готовится большой обмен.



Отмечается также, что спецпредставитель ОБСЕ назвал разведение сил в Золотом большим шагом вперед и отметил существенный прогресс по восстановлению моста в Станице Луганской.



Кроме того, участники политической рабочей группы ТКГ сегодня обсуждали реализацию «формулы Штайнмайера».



Следующая встреча в Минске состоится 12 ноября.