Глава Луганской ОГА: В «ЛНР» согласились на открытие КПВВ в Золотом

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что в группировке «ЛНР» согласились на открытие контрольного пункта въезда-выезда «Золотой». Об этом он сообщил в комментарии «Громадському».



«Во время разведения войска обеих сторон должны развести на расстояние километра. Получится «серая зона», и мы сможем спокойно достроить КПВВ и запустить его в работу. Это будет новый КПВВ, единственный путь для автомобильного сообщения с временно оккупированной частью Луганской области», - сказал глава Луганской области.



На вопрос, есть ли согласие так называемой «ЛНР» на открытие контрольного пункта, Сергей Гайдай ответил: «Да, есть».



Ранее группировка «ЛНР» отказывалась открыть пункт пропуска в Золотом. Условием для открытия было открытие еще одного КПВВ в городе Счастье.