Житель Краматорска принудительно помещен в психлечебницу после 47 тысячи звонков в «скорую»

Житель Краматорска, который совершил почти 47 тысяч звонков в «скорую», принудительно помещен в психиатрическую больницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



С 1 октября 2018-го по 12 февраля 2019 года 30-летний житель Краматорска позвонил 46 968 раз на номер «103». Ежедневно он звонил в «скорую» от 100 до 1000 раз, оскорбляя фельдшеров.



Мужчине инкриминируют грубое нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 296) Уголовного кодекса.



Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила наличие у подозреваемого психиатрического заболевания.



По решению суда, мужчина госпитализирован в психиатрическое учреждение с обычным наблюдением.