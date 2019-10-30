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«ДНР» собирается создать «офшорную зону»

30 октября 2019, 20:25

«ДНР» собирается создать «офшорную зону»

Группировка «ДНР» заявила о создании «офшорной зоны» на подконтрольной ей части Донецкой области. Такое решение было принято во время проведения так называемого международного инвестиционного форума. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.

Утверждается, что зоне будет полное освобождение предпринимателей от налогов и таможенных пошлин.

Также бизнес обещают освободить от любого рода проверок. А земельные участки предоставлять в бессрочное и безвозмездное пользование. Лицензирование деятельности отменяется.

Кроме этого заявляется о легализации блокчейн-инфраструктуры и блокчейн-партнерства.

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