Российский «гумконвой» приезжает на Донбасс третью неделю подряд

«Гуманитарный конвой» МЧС России был доставлен сегодня на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса. Как сообщает «РИА Новости», в Донецк было доставлено 38400 штук детских продуктовых наборов общим весом 344 тонн.



Кроме того, 129,6 тонны груза были доставлены в Луганск, передает «ЛИЦ». Подчеркивается, что в его составе — 23040 продуктовых наборов для детей.



Это уже 89-й «гумконвой» с начала конфликта на Донбассе. Россия отправляет такой конвой третью неделю подряд.

Международных наблюдателей не допускают к осмотру грузов российских «гуманитарных конвоев» на Донбассе.



Представитель США в ОБСЕ полагает, что Россия под видом гуманитарной помощи поставляет в регион военные грузы.