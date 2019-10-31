Зеленский рассчитывает, что разведение войск у Петровского начнется 4 ноября

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что разведение войск на участке в районе Петровского Донецкой области начнется 4 ноября при условии соблюдения недельного режима прекращения огня.



«Если все будет безопасно у Петровского в течение недели — должно быть семь дней тишины — то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском», — сказал Зеленский во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



Президент напомнил, что 29 октября началось разведение сил у Золотого в Луганской области. Он отметил, что разведение у Золотого и Петровского являлось оставшимся условием для саммита в «нормандском формате». «Поэтому я не вижу никаких сомнений, что у нас сотоится встреча, если все стороны стремятся и хотят встретиться в "нормандской четверке", потому что главный результат — договоренности о прекращении войны», — сказал украинский лидер.



В свою очередь Столтенберг добавил, что страны-члены НАТО приветствует прогресс в разведении в районе Станицы Луганской и других районах. «Россия должна прекратить свою поддержку боевиков на востоке, вывести свое оружие и технику», — подчеркнул генсек Альянса.

29 октября наблюдатели ОБСЕ зафиксировали нарушение «режима тишины» на участке разведения у Петровского.