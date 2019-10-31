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«ДНР» заявила о готовности к обмену в формате «52 на 85»

31 октября 2019, 15:58

«ДНР» заявила о готовности к обмену в формате «52 на 85»

Группировка «ДНР» объявила о готовности к обмену пленными по формуле «52 на 85».

«На данный момент украинская сторона нам подтвердила 85 человек, и мы украинской стороне подтвердили 52 человека», — заявила так называемая омбудсмен «ДНР» Дарья Морозова.

До этого в группировке подтверждали готовность передать украинской стороне 50 пленных, то есть на двое меньше, чем сейчас.

В то же время, Морозова обвинила Киев в том, что сепаратистам якобы не дают гарантий о прекращении уголовного преследования в отношении людей из списка «ДНР».

29 октября гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы продолжила дискуссию об обмене пленными. Как сообщил посол ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, готовится большой обмен. 

Последний обмен пленными состоялся 27 декабря 2017 года на КПВВ «Майорск» в районе подконтрольной боевикам Горловки Донецкой области. Тогда Украина забрала 74 граждан в обмен на 306 человек.

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