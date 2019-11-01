Кремль назвал условие выделения денег на восстановление Донбасса

Будет ли Россия выделять средства на восстановление Донбасса, зависит от того, каким именно путем пойдет урегулирование ситуации в регионе. Об этом заявил представитель президента Дмитрий Песков, передает РБК.



«Это зависит от того, что будет происходить. Как будет урегулирование, когда», - объяснил он.



Песков также заверил, что Россия вместе с другими странами делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании конфликта.



Отвечая на вопрос о том, готова ли Россия принять участие в восстановлении Донбасса, Песков отметил, что для этого нужны определенные условия.



Ранее о том, что Россия должна выплатить Киеву репарации и тем самым проспонсировать восстановление Донбасса после войны, заявлял министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.