В Донецке нарисовали мурал с лицом «Моторолы», но не там, где планировали

В Калининском районе Донецка на одном из многоэтажных домов появился мурал с портретом погибшего боевика Арсения Павлова («Моторола»). Местные СМИ сообщают, что художники рисовали мурал 11 дней.

Портрет «Моторолы» размещен на четырнадцатиэтажном доме, который расположен на пересечении проспекта Ильича и улицы Марии Ульяновой. По данным «Новостей Донбасса», изначально мурал планировали нарисовать в другом месте. Эскиз нанесли на другой, пятиэтажный, дом в этом же районе. Однако после того как жители этого дома выступили против, граффити так и не завершили.

Боевик Арсен Павлов родом из России. На Донбассе он возглавлял незаконное вооруженное формирование «Спарта». Погиб 16 октября 2016 года в результате взрыва в Донецке в подъезде дома, где проживал.