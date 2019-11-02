В «Радио Свобода» призвали украинскую власть привлечь Портнова к ответственности

Руководство «Радио Свобода / Радио Свободная Европа» осудило разглашение персональных данных сотрудников программы «Схемы», а также давление и угрозы в их адрес со стороны юриста и бвывшего замглавы администрации президента Андрея Портнова и призвало правоохранителей привлечь к ответственности за такие действия. Об этом говорится в заявлении вещателя.



«Неприемлемо, и похоже, противозаконно, чтобы кто-либо в Украине разглашал личную информацию, угрожал физической вредом или любым другим образом совершал давление на журналистов за их профессиональную деятельность. Мы призываем украинскую власть и правоохранителей привлечь к ответственности того, кто совершает действия, подрывающие веру общественности в приверженность Украины к свободе слова и просим обеспечить безопасность нашим журналистам и сотрудникам», — заявил президент «Радио Свобода / Радио Свободная Европа» Джейми Флай.



Поводом к заявлению послужило то, что Портнов в своем Telegram-канале выложил персональные данные водителя съемочной группы «Схем», которая готовит расследование о влиянии и связях бывшего чиновника с новой украинской властью. Портнов опубликовал полные паспортные данные и домашний адрес, номера авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за местом жительства водителя.



После этого редакция «Схем» заявила о давлении со стороны Портнова. В ответ он пообещал заняться публикацией их «детальной личной и персональной информацией», а также «анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток».



«Будем идти на встречу опасениям и теперь публиковать данные обо всех их автомобилях, персональные сведения о причастных сотрудниках одиозного СМИ, места их жительства, биографии, паспортные данные и остальные реквизиты до десятого колена», — написал Портнов в своем Telegram-канале.