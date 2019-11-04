СМИ: Луценко хочет сложить полномочия депутата Рады

Нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в аппарате Рады.



По его словам, Луценко написала заявление в связи с состоянием здоровья и планирует работать в парламенте на ближайшей пленарной неделе.



Документ в аппарат ВР был подан в пятницу, 1 ноября.



О решении Луценко сложить мандат лидер партии «ЕП» Петр Порошенко проинформирован, отметил собеседник.



В случае, если заявление Ирины Луценко будет поддержано ВР, в состав парламента войдет № 26 списка «Европейской солидарности» Ирина Никорак.



29 августа на новоизбранная Верховная Рада уволила Юрия Луценко с должности генпрокурора и назначила вместо него экс-члена НАПК Руслана Рябошапку.