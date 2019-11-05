Министр энергетики исключил объединение госшахт в один холдинг

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель исключил объединение государственных угольных предприятий в рамках одного холдинга.



«Мы не поддержали логику создания "Национальной угольной компании". Скажем откровенно, когда мы объединяем что-то прибыльное с чем-то убыточным — оно становится более неэффективным и там тяжело разобраться, что необходимо построить, модернизировать или ликвидировать», — сказал он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.



По словам Оржеля, новое руководство министерства понимает проблему злоупотреблений и непрозрачности в закупках госшахтами, что приводит к их убыточности и завышению себестоимости добычи угля.

В декабре 2017 года Кабинет министров создал государственное предприятие «Национальная угольная компания», которое должно было объединить большинство государственных активов отрасли.



В правительстве Владимира Гройсмана заявляли, что образование нового ГП позволит оптимизировать структуру угледобывающих предприятий путем создания единого юридического лица, сконцентрировать трудовые и материальные ресурсы, достигнув их высокой эффективности и обеспечив публичность и прозрачность работы угледобывающих предприятий.



Однако «Национальная угольная компания» так и не начала полноценно функционировать.