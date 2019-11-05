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Bihus.info: Для прокурора Кулика незаконно достроили этаж в элитном ЖК в центре Киева

05 ноября 2019, 11:21

Bihus.info: Для прокурора Кулика незаконно достроили этаж в элитном ЖК в центре Киева

Прокурор ГПУ Константин Кулик достроил для себя целый этаж на сотни квадратных метров на крыше ЖК в центре Киева. Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.info.

По информации журналистов, в одном из домов комплекса Дипломат-холл на Жилянской, 59 по документам должно быть 13 этажей, однако фактически их - 14.

По словам представителей ОСББ, на этот 14-й этаж никто попасть не может, так как вход на него только через квартиру, то есть только у Кулика и его сожительницы.

Журналисты заявили, что Кулику принадлежат две квартиры на 13-м этаже Дипломат-холла общей площадью более 400 кв м. Кроме них семья Кулика владеет двумя гаражами и помещением на крыше.

Площадь этого помещения, по документам, 88 кв м, и записано оно на сожительницу Кулика Ирину Немец.

Строительные работы по возведению нового этажа начались еще в 2015 году, когда Константин Кулик был военным прокурором во время боевых сил на Донбассе. Весной 2019 году строительство нового этажа активизировалось.

Журналисты BIHUS.info получили полный перечень разрешений на перепланировку и перестройку помещений в «Дипломат Холле» с 2011 года - там отсутствует разрешение на строительство нового этажа. Это же подтвердили и в киевском департаменте Госархстройинспекции. Таким образом жилая площадь Кулика-Немец в «Дипломат Холле», которая раньше составляла более 400 квадратных метров, была увеличена минимум вдвое.

В декабре 2015 года против прокурора АТО Константина Кулика открыли производство по подозрению в незаконном обогащении, так как он владел крупными денежными активами, квартирами в центре Киева и внедорожником. В конце октября 2016 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Кулика в незаконном обогащении. 

В 2017 году Кулика перевели из военной прокуратуры в ГПУ. Там он начал заниматься делом Burisma и Хантера Байдена. Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко называл Кулика эффективным работником.

Кулик обвинения во взяточничестве в зоне АТО отвергал, а расследование против себя назвал «подборкой компромата». 

Национальное агентство по противодействию коррупции не нашло признаков незаконного обогащения в декларации за 2016 год прокурора Константина Кулика.

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