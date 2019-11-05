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Ввоз б/у вагонов из России после решения об отсрочке запрета вырос в 4 раза

05 ноября 2019, 18:02

Ввоз б/у вагонов из России после решения об отсрочке запрета вырос в 4 раза

Импорт б/у вагонов из России после отсрочки до 1 марта 2020 года введения запрета на ввоз в Украину вырос в 4 раза. При этом сократились заказы для украинских вагоностроителей. Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина», сообщила секретарь Нацкомитета по промышленному развитию Елена Салихова.

«По информации "Укрзализныци" (УЗ), за период с 2 января по 3 октября 2019 года в Украину ввезено 4,207 тысяч вагонов б/у [90% которых – из РФ], при этом с января по май импортировано 732 вагона, а с июня по октябрь [т.е. после официального объявления о введении эмбарго в следующем году] – 3,059 тысяч, т.е. в 4,2 раза больше», - сообщила Салихова.

По ее словам, из ввезенных с начала года из РФ 3,791 тысяч вагонов больше всего - зерновозов, которые построены с 1975 по 1991 годы, то есть у них давно истек срок эксплуатации. Есть вероятность, что в ближайшее время будет импортировано еще около 2 тысяч подобных вагонов, добавила Салихова.

«По нашим подсчетам, только за третий квартал этого года в результате всплеска импорта бюджет Украины недополучил более $9 млн НДС (б/у зерновозы ввозят в среднем по $16,2 тысяч, тогда как новые украинские продаются по $61,6 тысяч)», - отметила Салихова.

В то же время она подчеркнула, что проблема наплыва импортных б/у вагонов на самом деле не в «отсрочке» эмбарго, а в возможности использования списанных вагонов в поездах.

«Мининфраструктуры и "Укрзализныця" еще в 2016 году могли остановить это "беспредел", запретив включать в поезда списанные вагоны, однако не сделали этого. В результате сегодня около 14 тысяч вагонов с сомнительными техническими характеристиками колесят по Украине, разрушают верхнее строение пути и несут потенциальную угрозу крушений составов и жизни людей», - отмечает секретарь Нацкомитета промразвития.

Салихова констатирует, что ввоз списанных российских вагонов, некоторые из которых приобретаются по цене немного больше цены металлолома, создает неравные конкурентные условия для производителей в Украине, а для государства это недополученные сотни миллионов гривен налогов и сборов в бюджет.

Такая ситуация, отмечает секретарь Нацкомитета промразвитития, уже привела к сокращению заказов на строительство вагонов украинскими предприятиями и угрозе их остановки. В частности, в августе текущего года ни одного вагона не было продано Попаснянским вагоноремонтным заводом и заводом «Карпаты», а «Днепровагонмаш» продал всего один вагон, Дизельный завод – 10.

Салихова сообщила, что сейчас промышленники готовят очередное обращение с требованием введения запрета на включение в поезда грузовых вагонов с продленным сроком службы.

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