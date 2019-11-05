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Портнов объяснил разглашение информации о журналистах «Радио Свобода» редакционным заданием

05 ноября 2019, 18:10

Портнов объяснил разглашение информации о журналистах «Радио Свобода» редакционным заданием

Юрист и бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов  в своем Telegram-канале заявил, что разглашает автомобильные номера и марки машин, которыми пользуются журналисты «Радио Свобода», в рамках редакционного задания.

Так он отреагировал на заявление президента «Радио Свобода» Джейми Флай, который призвал украинские власти привлечь Портнова к ответственности за разглашение персональной информации водителя съемочной группы программы «Схемы», которая готовит журналистское расследование о бывшем чиновнике.

Сам Портнов считает, что журналисты следили за ним и прибегли к противоправной деятельности.

«С 30 октября я работаю журналистом на канале 112 и выявление противоправных действий по слежке за людьми теперь является моим редакционным заданием», — написал он.

Также Портнов опубликовал редакционное задание с подписью генерального продюсера телеканала «112 Украина» Артема Марчевского. «Специальному корреспонденту Портнову Андрею поручается исследовать и проинформировать общественность о лицах, совершающих незаконную оперативно-техническую деятельность. Материал необходимо предоставлять систематично в любой удобный автору способ», — говорится в редакционном задании. 

Также привлечь Портнова к ответственности призвало объединение журналистов «Медіарух».

В воскресенье на телеканале «112 Украина» впервые вышла авторская программа Андрея Портнова «Портnow», в которой он комментировал политические события в Украине.

Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK принадлежат народному депутату он «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку. Он является политическим соратником и бизнес-партнером кума президента России Виктора Медведчука, который также является депутатом от ОПЗЖ. 

ТЕМЫ

Люди
Андрей Портнов
Организации
Радио Свобода 112 Украина

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