Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины. Его не вызывали после перехода в российский клуб

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины по футболу.



«Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года», — написал он в Instagram.



Невызов в сборную Ракицкий связывает с клубной карьерой в России. По его словам, большой футбол стал большой политикой. «Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?» — подчеркнул он.



Ракицкий заверил, что для него было «честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев».



«Спасибо всем, кто поддерживал и тем, кто не поддерживал, вы заряжали быть еще сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины. Желаю только золотых наград. Спасибо», — добавил футболист.

В конце января Ярослав Ракицкий перешел из «Шахтера» в «Зенит».