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ГБР получило доступ к доходам Порошенко за 5 лет

06 ноября 2019, 20:08

ГБР получило доступ к доходам Порошенко за 5 лет

Суд предоставил следователям Госбюро расследований доступ к информации о доходах и уплаченных Петром Порошенко страховых взносах за 5 лет в рамках расследования по его отдыху на Мальдивах во время президентства. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева.

Так, следователям месячный предоставлен доступ к документам Пенсионного фонда и содержащих сведения о суммах начисления заработной платы, сумм начисления доходов, о суммах уплаченных страховых взносов Порошенко с июня 2014 года по 19 мая 2019 года.

Решение обжалованию не подлежит.

Расследование было начато после выпуска программы «Схемы» о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдива. Как выяснили журналисты, президентский отдых, который длился с 1 по 8 января 2018 года вместе с перелетом обошелся не менее 500 тысяч долларов.

6 августа в ГБР сообщили, что расследуют возможные факты организации незаконной переправки через украинскую государственную границу бывшего президента Украины. Досудебное расследование проводится по статьям «служебный подлог», «незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», «использование заведомо поддельного документа».

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