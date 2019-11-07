В Госпогранслужбе сообщили, что КПВВ «Золотое» нужно дообустроить

Контрольный пункт въезда-выезда «Золотое» в Луганской области нуждается в дополнительном обустройстве. Об этом заявил первый заместитель главы Госпогранслужбы Украины полковник Владимир Никифоренко, передает пресс-служба Кабмина.



«Для обеспечения безопасности и ритмичности пропускных операций необходимо улучшить инфраструктуру «Золотого». Для полноценного функционирования нужно дообустроить сервисные зоны и другие помещения», - говорится в сообщении.



Отмечается, что открытие этого пункта пропуска разгрузит КПВВ «Станица Луганская» и «Майорское».



Сейчас КПВВ работает в одностороннем порядке - осуществляется пропуск местных жителей города Золотое и населенных пунктов вблизи Золотого.