Штаб ООС и «ДНР» назвали разные даты разведения войск у Петровского

Украинская сторона готова начать разведение сил и средств в районе сел Петровское и Богдановка Донецкой области в пятницу, 8 ноября. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Операции Объединенных сил Андрей Агеев, передает «Интерфакс-Украина».



«Сегодня заканчиваются седьмые сутки [соблюдения режима тишины], сегодня мы уведомили ОБСЕ через Министерство иностранных дел о том, что мы готовы [к разведению]», — сказал он.



Агеев подчеркнул, что украинская сторона готова к началу практического этапа процесса разведения сил и средств у Петровского и Богдановки 8 ноября с 12:00.



В свою очередь в группировке «ДНР» подтвердили готовность к разведению на этом участке 9 ноября, передает ДАН. Представитель «СЦКК ДНР» Руслан Якубов заявил, что они передали соответствующее уведомление Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Попытка разведения сил у Петровского, назначенная на 4 ноября, была сорвана из-за нарушения семидневного режима прекращения огня. Украинская сторона заявила о новой дате отвода войск — 8 ноября. В свою очередь группировка «ДНР» вчера заявила о готовности начать отвод войск 9 ноября.