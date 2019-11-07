Макрон снова выступил за возобновление диалога с Россией

Европа должна восстановить диалог с Россией, несмотря на недоверие со стороны стран Балтии и Польши. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью The Economist, передает ТАСС.



«Моя идея ни в коем случае не наивна», — приводит издание слова французского лидера, напоминая об обеспокоенности Польши и стран Балтии его встречами с президентом России Владимиром Путиным. По словам Макрона, Европа вынуждена будет попытаться найти общий язык со своим ближайшим соседом, однако, отказавшись от такого шага, европейцы «совершат большую ошибку».



The Economist, излагая речь президента без цитат, отмечает, что Макрон не призывал отказаться от антироссийских санкций, введенных из-за конфликта в Украине. Он указал на то, что процесс мирного урегулирования в Украине представляет собой долгосрочную стратегию, которая может растянуться на десятилетие.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно выступал за поддержание и укрепление диалога с Россией, в том числе призывая не допустить ее дальнейшего сближения с Китаем. Выступая на совещании послов Франции 27 августа, спустя неделю после встречи с Владимиром Путиным, Макрон заявил о завершении эпохи западного доминирования в мире и выразил уверенность в том, что развитие партнерства с Россией необходимо для создания «новой архитектуры доверия и безопасности в Европе».