«ДНР» и «ЛНР» заявили о зеркальном ответе в случае ввода украинской полиции после разведения

Главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о зеркальных мерах в случае пояления украинской полиции и Нацгварлии на участках разведения сил и средств в районе Петровского и Золотого.



Так они отреагировали на слова временного повоеренного США в Украине Уильяма Тейлора о том, что органы внутренних дел — полиция и Национальная гвардия — должны обеспечить безопасности в зонах разведения в отсутствие Вооруженных сил.



«Ответственно заявляю, что в случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики — министерства государственной безопасности и министерства внутренних дел. А процесс разведения на новых участках станет неосуществимым», — приводит слова Пушилина ДАН.



В схожем ключе высказался и Пасечник, передает ЛИЦ. «Уточню, что в случае если описанный мистером Тейлором сценарий будет реализован украинскими исполнителями, разведение на новых участках будет невозможным. В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения министерства госбезопасности и министерства внутренних дел ЛНР», — заяви глава «ЛНР».

Попытка разведения сил у Петровского, назначенная на 4 ноября, была сорвана из-за нарушения семидневного режима прекращения огня. Украинская сторона заявила о новой дате отвода войск — 8 ноября. В свою очередь группировка «ДНР» заявила о готовности начать отвод войск 9 ноября.