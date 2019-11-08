В «Голосе» предложили заморозить конфликт на Донбассе и вывезти людей

Глава фракции «Голоса» в Верховной Раде Сергей Рахманин заявил, что временное замораживание конфликта на Донбассе может стать одним из способов решения ситуации. Об этом он сказал в эфире программы «Право на владу» в эфире телеканала «1+1» вечером 7 ноября.



По словам Рахманина, данный вариант «обсуждается время от времени», но не озвучивается «или со стыда, или от страха».



«Что это означает с точки зрения стратегии и тактики: мы сейчас не имеем возможности решить этот вопрос военным путем, не имеем возможности решить этот вопрос дипломатическим путем, но мы можем остановиться. Для того, чтобы собраться с мыслями», — заявил нардеп.



Он также считает, что в случае замораживания ситуации украинская власть должна забрать граждан из неподконтрольных территорий, которые изъявят такое желание.



«И главное, для того, чтобы вернуть людей. Должна быть государственная программа возвращения людей, которые готовы вернуться», — добавил Рахманин.