Опрос: Более половины жителей оккупированного Донбасса считают себя украинцами

57, 8% жителей неподконтрольной властям части Донбасса считают себя гражданами Украины. Об этом говорится в результатах опроса, проведённого «Нью Имидж Маркетинг Групп» в рамках исследования Украинского института будущего и «Зеркала недели».



55,4% считают себя украинцами.



34,8% имеют «паспорта» группировок «ДНР/ЛНР» и 6,8% — паспорта РФ.



Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 года среди 1606 респондентов. 800 человек были опрошены в формате face-to-face в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Погрешность результатов не превышает 3,2%.