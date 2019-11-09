В штабе ООС исключили разведение войск на новых участках зимой

Разведение сил и средств на новых участках невозможно провести в зимнее время. Об этом заявил заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Мы входим в такой период, что погодные условия не всегда нам будут позволять подготовить новые позиции. Кроме того, если будет мороз, то запрещено убирать минно-взрывные ограждения. То есть мы не можем проводить разминирование [в мороз] — это запрещено протоколом», — сказал Бондарь журналистам.

Сегодня в полдень началось разведение войск в районе Петровского. Украинские военные и группировка «ДНР» должны перенести свои позиции на этом участке на километр вглубь. На разведение сторонам дается три дня, далее должно последовать разминирование местности и демонтаж фортификационных сооружений.