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В Польше по запросу РФ задержан доброволец АТО Мазур

09 ноября 2019, 17:01

В Польше по запросу РФ задержан доброволец АТО Мазур

На пограничном пункте Дорогуск (Польша) по запросу российской стороны задержан ветеран АТО, сотрудник Секретариата омбудсмена Игорь Мазур. Как сообщил волонтер, член УНА-УНСО Назар Приходько, Мазур ехал на конференцию по приглашению вице-маршала Польши.

В «Движении сопротивления капитуляции», основанном Мазуром, призывают украинские власти содействовать освобождению добровольца.

«Мы делаем все возможное, чтобы помочь нашему собрату. Но в этой ситуации решительную позицию должно занять наше государство, за свободу, независимость, территориальную целостность которого друг Тополя боролся не один десяток лет», — сказано в сообщении.

Мазура посетил посол Украины в Польше Андрей Дещица, сообщил бывший советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

«"Тополю" задержали по запросу Интерпола и по требованию прокуратуры Российской Федерации за "преступления терроризма", совершенные якобы в Чечне», — написал он в Facebook.

По информации Уполномоченной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, 11 ноября суд в польском городе Холм рассмотрит вопрос об аресте Мазура с целью экстрадиции в РФ.

 

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