Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Разведение войск Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Министр культуры назвал содержание указа Зеленского о СМИ недоразумением

09 ноября 2019, 22:38

Министр культуры назвал содержание указа Зеленского о СМИ недоразумением

Правительство не собирается регулировать стандарты новостей, а слова в указе президента Владимира Зеленского о «требованиях и стандартах новостей» является терминологическим недоразумением, заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в Facebook.

«Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право исключительно профессионального сообщества», — отметил Бородянский и подчеркнул, что слова в указе президента о «требованиях и стандартах новостей» являются «терминологическим недоразумением».

В то же время, по его словам, власть собирается ввести понятия «опасная информация», «дезинформация», «недостоверная информация», что «очень важно в условиях информационной войны с РФ и возможного финансирования некоторых СМИ страной-агрессором».

Указ президента Владимира Зеленского предписывает Кабинету министров до 31 декабря 2019 года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о регулировании деятельности медиа, который, в частности, будет включать положения о стандартах новостей и борьбе с недостоверной информацией.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский Владимир Бородянский

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:50
Отвод от войны: ситуация на Донбассе ►
16:07
Опрос: 73% жителей неподконтрольного Донбасса не хотят видеть украинские партии на выборах
14:45
Треть жителей ОРДЛО считают выгодной интеграцию с РФ
13:00
«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!
12:36
67% жителей оккупации готовы участвовать в выборах на Донбассе
12:28
76% жителей оккупации считают, что на Донбассе — внутриукраинский конфликт
12:15
Разведение войск у Петровского началось
12:07
Опрос: Более половины жителей оккупированного Донбасса считают себя украинцами
22:11
В подконтрольном «ДНР» Иловайске ОБСЕ не дали информацию о пострадавшем
21:40
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:45
В «ЛНР» говорят, что не угнались за российскими стандартами образования
13:11
«ДНР» пообещала остановить шахту, чтобы понять причину подземных толчков в Макеевке
12:23
«Трясет ужасно, капитально». В Макеевке показали последствия подземных толчков
11:45
В «ДНР» говорят, что реконструкция ДМ «Юность» начнется в следующем году
11:09
В «Голосе» предложили заморозить конфликт на Донбассе и вывезти людей
все новости
22:50
Отвод от войны: ситуация на Донбассе ►
22:38
Министр культуры назвал содержание указа Зеленского о СМИ недоразумением
17:01
В Польше по запросу РФ задержан доброволец АТО Мазур
16:07
Опрос: 73% жителей неподконтрольного Донбасса не хотят видеть украинские партии на выборах
14:45
Треть жителей ОРДЛО считают выгодной интеграцию с РФ
14:02
Глава ЛугОГА уверяет, что мост в «Станице Луганской» выдержит коммунальный транспорт
13:18
РФ поприветствовала начало разведения сил в Петровском
13:00
«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!
12:55
В штабе ООС исключили разведение войск на новых участках зимой
12:36
67% жителей оккупации готовы участвовать в выборах на Донбассе
12:28
76% жителей оккупации считают, что на Донбассе — внутриукраинский конфликт
12:15
Разведение войск у Петровского началось
12:07
Опрос: Более половины жителей оккупированного Донбасса считают себя украинцами
10:36
ВСУ готовы к разведению сил в Петровском
10:11
Надбавки главы Донетчины в октябре в 5 раз превысили оклад
все новости
ВИДЕО
Отвод от войны: ситуация на Донбассе ►
09 ноября, 22:50
Ляшко и Герус подрались в аэропорту «Борисполь» ►
06 ноября, 22:13
Как живут семьи погибших в АТО ►
06 ноября, 15:28
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция