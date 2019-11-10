Арахамия об «особом статусе»: Законопроект будет готовиться после саммита «нормандской четверки»

Разработка законопроекта об «особом статусе» Донбасса начнется после встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия). Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии «Новостям Донбасса».



«Нет закона об "особом статусе". Его нужно наработать, когда будут известны условия этого процесса. Переговорный процесс еще не начался. Над чем работать? У нас нет рамки, над которой работать», — сказал нардеп.



Он отметил, что сейчас создана специальная временная комиссия, в которую вошли представители всех фракций, которая займется разработкой законопроекта.



Ранее Трехсторонняя контактная группа согласовала «формулу Штайнмайера», предусматривающую механизм проведения выборов на неподконтрольной властям части Донбасса и предоставление «особого статуса» этим территориям.