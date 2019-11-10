В Макеевке произошел новый подземный толчок

На окраине подконтрольной боевикам Макеевки вновь зафиксирован сильный подземный толчок неизвестного происхождения. Как пишет сепаратистский сайт ДАН, толчок произошел около 10:00 по киевскому времени.



Как рассказала жительница макеевского поселка Объединенный Алина, во время толчка в доме дрожала посуда.



О мощном толчке в поселке также пишут пользователи социальных сетей. По информации сообщества «В Макеевке | В Донецке | Новости», «комиссии, которая должна была жить в одном из местных домов, на месте не оказалось».

В группировке «ДНР» заявляют, что причины подземных толчков им до сих пор неизвестны. Недавно поселок посетила группа донецких ученых, которые занялись выяснением причин проблемы.



На подконтрольном «ДНР» предприятии «Макеевуголь», куда входит шахта «Калиновская-Восточная», отметили, что действительно ведут подземные горные работы в районе Объединенного на глубине 760 метров. Однако на предприятии отрицают связь работ с толчками.