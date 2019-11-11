Премьер-министр пообещал, что количество чиновников на Донбассе не уменьшат

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал, что в ходе будущей оптимизации количество чиновников на Донбассе не уменьшат. Планируется избавиться от дублирующих, устаревших, неэффективных функций. Об этом он сказал в ответ на вопрос нардепа, председателя Комитета Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца во время согласительного совета.



По его словам, в результате сокращения в Волновахском районе после сокращения из 229 чиновников может остаться 70. В Управлении соцзащиты населения сейчас - 104, останется 30 человек.



«Сто тысяч населения, больше ста тысяч переселенцев. Там сейчас очереди невероятные, а после сокращения - представляете, что там будет происходить. Сокращение - это хорошо, но не делать это в Донецкой и Луганской областях, где на украинскую территорию каждый день приходят тысячи людей с оккупированной территории», - отметил нардеп.



Гончарук отметил, что сокращения не отразятся на качество предоставления административных услуг.



«У нас избыточное количество функций возложено на значительную часть органов государственной власти, поэтому мы сокращаем не людей, а функции. То, что было нами анонсировано, базируется на функциональном анализе райгосадминстраций. Там давным-давно есть функции, которые не выполняются, но на бумаге числятся… Мы готовы говорить по каждому конкретному случаю», - резюмировал премьер.