Разведение войск у Петровского завершилось

Сегодня в полдень, 11 ноября, завершилось разведение сил и средств на участке Богдановка-Петровское в Донецкой области. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Операции Объединенных сил Андрей Агеев, передает «Интерфакс-Украина».



«Сегодня после 12:00, то есть с началом четвертых суток, украинская сторона через МИД проинформировала ОБСЕ, что мы завершили этот первый этап разведения сил и средств», — отметил он.



Агеев добавил, что завтра, 12 ноября, после 12:00 начинается разминирование этого участка разведения.



Группировка «ДНР» заявила об окончании отвода войск со своей стороны еще днем 9 ноября. По словам представителя группировки Руслана Якубова, это произошло так быстро из-за незначительных нарушений процедуры со стороны «ДНР».

Зеркальное разведение в районе сел Петровское и Богдановка началось в полдень 9 ноября.