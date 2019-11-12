Рада предварительно поддержала льготы для абитуриентов из оккупации

Верховная Рада поддержала в первом чтении и за основу законопроект о высшем образовании, предусматривающий также, что абитуриенты из оккупации смогут поступать в вузы по упрощенной системе. Законопроект поддержали 311 народных депутатов.

Проект Закону #ЗП2299 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» #Рада9 прийняла за основу ▶️https://t.co/6bH6QO2Skq pic.twitter.com/6WjV5DsYro — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) November 12, 2019

Как рассказал депутат от фракции «Слуги народа» Сергей Бабак, после голосования за законопроект в целом будет упрощена процедура лицензирования в сфере высшего образования и должно отмениться лицензирование около 100 специальностей.



«Законопроектом предусмотрено расширение доступа к высшему образованию для жителей временно оккупированных территорий, внедрение мотивационного письма при поступлении, увеличение удельного веса творческих конкурсов в конкурсных баллах», — цитирует его слова «Громадське».



Законопроект направлен на улучшение лицензирования образовательной деятельности, усиление основ равного доступа к высшему образованию и расширение сферы применения технологий внешнего независимого оценивания.



Также документ предусматривает отказ от диплома государственного образца, наказание за нарушение академической добропорядочности и возможность создания двуязычных программ, где часть курсов будет преподаваться на английском языке.



Законопроект еще должен пройти второе чтение.