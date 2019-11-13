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«ЛНР» приговорила жителя Луганска к 12 годам тюрьмы за «госизмену»

13 ноября 2019, 11:55

«ЛНР» приговорила жителя Луганска к 12 годам тюрьмы за «госизмену»

Житель Луганска Коротких М.Ю. был приговорен «верховным судом» при группировке «ЛНР» к 12 годам заключения за «государственную измену». Об этом сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР».

Подчеркивается, что 39-летний луганчанин занимался шпионажем и оказывал помощь Украине, «направленной против безопасности республики».

По версии «МГБ ЛНР», Коротких был завербован сотрудником СБУ при пересечении КПВВ «Станица Луганская». «Ему присвоили псевдоним "Призрак" и определили личные встречи в качестве вида конспиративного обмена информацией», — рассказали в группировке.

Якобы мужчине были поставлены задачи по сбору и передаче СБУ сведений о сотрудниках «правоохранительных органов ЛНР», а также их близких родственниках.

Как утверждается, Коротких склонил к сотрудничеству с украинской спецслужбы «военнослужащего народной милиции ЛНР».

«Кроме того, он принял участие в качестве активного исполнителя в реализации оперативного замысла СБУ по дискредитации сотрудника МГБ ЛНР, путем доведения до судебно-следственных органов Украины сфальсифицированных показаний», — также заявили в «МГБ ЛНР».

Преследование по обвинению в «шпионаже» — распространенная практика на территориях под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР». Сепаратистские СМИ часто сообщают о «судебных» приговорах с тюремными сроками для местных жителей.

При этом в докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Украине неоднократно сообщалось о грубых нарушениях при «расследовании» и «судебном рассмотрении» таких дел. В частности, задержанные уже априори считались виновными и дальнейшие действия «органов ДНР» становились лишь «формальностью».

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Луганск

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