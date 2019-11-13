Кремль заявил о позитивной динамике в подготовке к саммиту «нормандской четверки»

В Кремле отмечают позитивную динамику в подготовке к проведению саммита «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.



«Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки «нормандского формата», — сказал Песков.



Ранее пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что все препятствия на пути к встрече лидеров «нормандской четверки» устранены.

11 ноября, завершилось разведение сил и средств сторон на третьем пилотном участке Богдановка-Петровское в Донецкой области.



Разведение уже произошло на двух участках: в Станице Луганской и в районе города Золотое Луганской области.



Разведение на трех участка — одно из условий проведения саммита «нормандской четверки».