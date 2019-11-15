В СБУ заявили о задержании одного из лидеров ИГИЛ в Киевской области

В Киевской области в результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины, Министерством внутренних дел Грузии и Центрального разведывательного управления США задержан один из ключевых руководителей террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



«По полученным данным с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат" в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. В 2013 году он занял одну из высших должностей в ИГИЛ - заместителя военного амира, известного как "Абу Умар аш-Шишани"», - говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, в 2016 году «Аль Бара Шишани» уехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации, а в 2018 году незаконно прибыл в Украину по поддельному паспорту и продолжил координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ, так называемых «Амниятив».



«Правоохранители задержали преступника в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал. Проведена портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец действительно является разыскиваемым лидером "Исламского государства"», - говорится в сообщении.



Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины.