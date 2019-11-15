В Полтавской области агента ФСБ приговорили к 12 годам тюрьмы

В Полтавской области к 12 годам лишения свободы приговорили агента ФСБ России, которого летом 2019 года разоблачила контрразведка СБУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным следствия, экс-работника органов МВД Украины завербовали в 2014 году на территории временно аннексированого Крыма.



«В его вербовке принимали участие сотрудники так называемого УФСБ РФ по Крыму и Севастополю Николай Путинцев и Кирилл Симагин, которые являются бывшими военнослужащими СБУ, что предали военную присягу и перешли на сторону врага», - говорится в сообщении.



В течение пяти лет агент, который получил от кураторов позывной «Диментий», за материальное вознаграждение собирал для ФСБ РФ информацию о военных объектах, развитии общественно-политической, социально-экономической ситуации в Полтавском регионе и Украине в целом.



Собранные разведданные он передавал российской спецслужбе через отработанные каналы электронной связи, а также во время посещения временно аннексированного Крыма и России.



Контрразведчики СБУ задержали мужчину в Кременчуге Полтавской области 18 июля этого года.



Крюковский районный суд Кременчуга Полтавской области признал агента виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.