МИД направил ноту протеста из-за отправки очередного российского «гумконвоя»

Министерство иностранных дел Украины направило в Россию ноту протеста из-за отправки очередного «гуманитарного конвоя» на неподконтрольную территорию Донбасса. Об этом сообщила спикер МИД Катерина Зеленко на своей странице в Twitter.



«Отреагировали на очередной контрабандный российский груз на украинский Донбасс нотой протеста. Требуем от России при организации т.н. "гуманитарных конвоев" неуклонно придерживаться международного права, законов Украины и своих международных обязательств", - написала она.



Ранее сообщалось, что Россия уже пятую неделю подряд отправляет на неподконтрольную территорию Донбасса «гумконвои». Так 91-й конвой прибыл 14 ноября.