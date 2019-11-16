СБУ задержала главу Укрэксимбанка. Подозревают в легализации активов чиновников Януковича

Глава Укрэксимбанка Александр Гриценко задержан по подозрению в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



По данным СБУ, злоупотребляя своим служебным положением, Гриценко вывел из-под ареста имущество одного из медиахолдингов.



Уточняется, что задержание проходило в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных части 1 статьи 255 (Создание преступной организации), части 5 статьи 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), части 3 статьи 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).



Как отметили в СБУ, Гриценко был задержан в рамках действующего законодательства и помещен в изолятор временного содержания, ему обеспечено право на защиту и общение с адвокатами.



Сегодня некоторые СМИ, в частности телеканалы «Прямой» и «5 канал», сообщили, что главу Укрэксимбанка Александра Гриценко похитили.